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【送料無料】ポケモンカード 151 シュリンク付き 1BOX 【未開封】
商品番号 S53085217605
商品名

【送料無料】ポケモンカード 151 シュリンク付き 1BOX 【未開封】
ブランド名 ポケモンカードゲーム
特別価格 税込 8,450 円
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商品詳細

この度はご覧頂きありがとう御座います。イオン店頭にて購入したBOX（シュリンク有り）となります。すり替えなどトラブル防止のため返品はお受けする事が出来ません迅速に発送致します。宜しくお願い致します。値下げ交渉・取り置き✕即購入◎#トレーディングカード#トレカ#ゲーム#ポケカ#ポケモンカード151#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#スカーレット#バイオレット#クレイバースト#スノーハザード#新品未開封#シュリンク付き#シュリンク無し#BOX販売#ボックス#パック#スカバイ#白熱のアルカナ#イーブイヒーローズ#エリカsar#エリカsr
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