PS Vita TV 本体 16GBメモリーカード・コントローラー付

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PlayStationVitaTV本体セット※初期化済み※動作確認済みDL版であればすぐにご利用いただけるセットです。目立つような傷や汚れはありませんが、あくまで中古品としてご理解のある方のみご購入願います。【商品】・PlayStationVitaTV本体VTE-1000・充電アダプタ・メモリーカード16GBPCH-Z161・PS3コントローラーDUALSHOCK3CECHZC2J（ケーブル付き）・HDMIケーブル※上記以外の箱・取扱説明書・ソフト等はありません【動作確認点】・Vitaソフトの動作確認・コントローラーのボタン、スティックの動作確認・上記確認後初期化済み【ご注意】※長期自宅保管になります。※状態はあくまで素人検品、素人個人の主観となります。また注意して確認しておりますが、記載にないスレ、キズ、汚れなどあるかもしれませんがご了承ください。※必ず画像の確認を宜しくお願い致します。※軽く拭いてありますが丁寧なクリーニングはしておりません。汚れ等ある場合でもそのままの状態で発送させて頂きます。※リサイクル目的で出品しておりますので、お譲りした後のアフターケアや補償等全般、お受け致しかねます。■送料の関係上、リサイクルケースに入れ、緩衝材(プチプチ)で巻き、リサイクル段ボールでの発送となりますので、ご了承ください。■先にコメントをいただいている場合や【専用】にしていて横取りされた場合でも、メルカリのルールを優先してのご購入お手続き順でお譲りさせて頂きます。プロフィールを必ずご確認いただき、ご理解いただける方のみご購入ください。少しでも気になることがある場合は、ご購入前にお気軽にコメントくださいね(^^)よろしくお願いいたします。#PSVitaTV#VitaTV