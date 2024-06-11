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メタルギア ゴーストバベル
商品番号 S53387616161
商品名

メタルギア ゴーストバベル
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタルギアゴーストバベルKONAMIMETALGEARGhostBabel箱と説明書付きです。状態は比較的良い方だと思います。宅急便コンパクトで発送いたします。宜しくお願いいたします。
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