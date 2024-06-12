ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記　未開封品

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商品詳細
PlayStationソフト「ティアリングサーガユトナ英雄戦記」の未開封・未使用品です。購入してからずっと暗所で保管していました。目立った傷は見られませんが、あくまで素人目による判断ということをご理解下さい。未使用品ではありますが、あくまで一度人の手に渡ったものであるということをご理解頂いた上でのご購入をよろしくお願い致します。#ゲーム#RPG#PlayStation#Other
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