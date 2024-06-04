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YAMAHA チューナー ゴールド ミッキー
商品番号 O44258467209
商品名

YAMAHA チューナー ゴールド ミッキー
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,716 円
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商品詳細

アクセサリー···チューナー2020年ごろ購入いたしました。1年ほど使用しました。目立つ傷などもございません。動作確認済みです。
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