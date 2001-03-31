カプコン バーサス エス・エヌ・ケイ MF2000【新品未開封・DC日本版 ...

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商品詳細
カプコンバーサスエス・エヌ・ケイミレニアムファイト2000【新品未開封・DC日本版】■商品説明『カプコンバーサスエス・エヌ・ケイミレニアムファイト2000』は、2000年8月18日にカプコンがリリースした2D対戦型格闘ゲーム。初リリース日：2000年ジャンル：対戦型格闘ゲーム、アクションゲーム開発元：カプコン、CapcomProductionStudio1プラットフォーム：ドリームキャスト販売元：カプコン、ヴァージン・インタラクティブ、VirginInteractiveEntertainment(Europe)Ltd.シリーズ：SNKVS.CAPCOM、CAPCOMVS.SNK■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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