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SHINee TAEMIN テミン KBANGトレカセット 2点
商品番号 K21346180322
商品名

SHINee TAEMIN テミン KBANGトレカセット 2点
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テミンKBANG雑誌限定トレカです.全部2点セットです。SMTOWNOFFICIAL公式です。○即購入OK○バラ売り不可SHINeeTAEMINJONGHYUNMINHOKEYONEWテミンキーミノオンユジョンヒョンsuperMジャンル···韓流/KPOPグッズ種類···写真
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