[新古品] Nintendo Switch 有機EL プロコン おまけ付き

転勤で忙しくほとんど遊べなかったので殆ど新古品状態です。本体は10月、プロコンは11月にそれぞれ新品購入しました。本体分の値段でプロコン+αも買えるのでお得かと思います。総プレイ時間は50時間程度です。HDMI接続でしか使用していないため、持ち出しもなく美品です。動作確認済、保証もまだ残っています。他のソフトと同時購入で送料分200円値引きいたします。ご希望の方は購入前にコメント下さい。おまけ・ケース・冷却用ファン(2000円)・ジョイコン用スティックカバー・エイムリング（1000円）・ニンテンドーマガジン2023summer・ニンテンドーマガジン2022winter*2画面に保護フィルムを貼り付けているのでいらない方は捨ててください。あくまで中古品となりますので、神経質な方は購入をお控えください。当日発送いたします。24時付近で物理的に当日発送が無理な場合もなるべく早く発送します。銀色のトレーは展示用です。



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