HGドラゴンボールZ フリーザ完全セット

飾るスペースがなく不必要となった為、出品致します。フリーザがお好き方や「クリリンのことかー」と日常の怒りを全てフリーザにぶつけて発散したいという方にもおすすめの一品です。HGドラゴンボールZフリーザ完全セット・セット内容：フリーザ（第一形態）×1、フリーザ（第一形態・スカウター付き）×1、フリーザ（第二形態）×1、フリーザ（第三形態）×1、フリーザ（第四形態）×1、フリーザ（第四形態・フルパワー）×1、メカフリーザ×1、ゴールデンフリーザ×1・商品素材：フィギュア本体…PVC、台座…PVC・商品サイズ：フリーザ（第一形態）約79mm、フリーザ（第一形態・スカウター付き）約53mm、フリーザ（第二形態）約123mm、フリーザ（第三形態）約110mm、フリーザ（第四形態）約62mm、フリーザ（第四形態・フルパワー）約74mm、メカフリーザ約79mm、ゴールデンフリーザ約79mm・新品未開封です・即購入ＯＫですどうぞ宜しくお願い致します。