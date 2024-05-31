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A HANDWEAVERS PATTERN BOOK 手織り専門書
商品番号 N32602306430
商品名

A HANDWEAVERS PATTERN BOOK 手織り専門書
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本棚整理していたら、何故か同じ本が2冊ありました。全く使っていないカバーがついている方を出品します。手垢はついていませんが、何分にも古い本なので、ところどころ黄変あります。ご了承下さい。手織りの教科書として、組織や、綜絖の通し方、足踏みの順番など、とてもわかりやすい専門書だと思います。4枚綜絖、6本踏み木までのパターンが載っています。6月7日　¥13.000に値下げします。宜しかったらご検討下さい。
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