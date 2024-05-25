ニンテンドー64 比較的綺麗　海外版　スマッシュリミックス　激レア　日本版対応

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◯Nintendo64スマブラ北米版です◯北米版スマッシュブラザーズの激レアソフト で、日本では入手困難な作品です！ 日本のソフトより、ステージ数、キャラ数が多いのが特徴です！今では入手困難な激レアソフトになります。◯即購入、可能です！◉使用可能な追加ステージかなり数もありボリューム大です。画像参照キャラも追加されております！ファルコ、ヤングリンク、ガノンドルフ、ドクターマリオなどなど◯動作確認OKです！◯メモリー拡張パック必要です上記ご了承のうえ、お買い上げください！◉海外版の64ソフトになりますが、日本版の64に対応できるようセットアップしておきましたので問題なくプレイできます^^しっかりと本体にソフトを挿すことができます。写真にも載せてあります。ニンテンドー64Nintendo64ニンテンドウ64スマッシュブラザーズ スマブラ#清掃しており少しでも綺麗なものが欲しい方は是非ご覧下さい。#コントローラースティック極み良好セットも販売してます。#大乱闘を本気でしたい方は是非ご覧下さい。または、売り切れの場合でもコメントしてもらえれば清掃作業すぐできます。