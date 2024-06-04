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- Ｈ８０５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛
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商品詳細
総丈 約 122cm×51cm本紙 約 31cm×48cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual959946.html
http://narcologia.ru/goods/revamp507122.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement320599.html
Ｈ８０５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛-
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