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Ｈ８０５　掛軸　大徳寺　小林太玄　『露堂々』　共箱　『真作』　肉筆　茶掛
商品番号 T89231329422
商品名

Ｈ８０５　掛軸　大徳寺　小林太玄　『露堂々』　共箱　『真作』　肉筆　茶掛
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　122cm×51cm本紙　約　31cm×48cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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