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中国　古銅青銅　山羊　置物　3頭　M　R4401B
商品番号 I32206818558
商品名

中国　古銅青銅　山羊　置物　3頭　M　R4401B
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 18,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ライター比較写真・中央）高さ約２１．５cm　幅約２４cm×約７cm　重さ約２．４２kg経年劣化が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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