【新品】深瀬昌久 写真集「鴉 / RAVENS」2017年 MACK

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商品詳細
深瀬昌久写真集「鴉/RAVENS」深瀬昌久MasahisaFukase2017年MACK【新品未開封】◆◆詳細◆◆写真家深瀬昌久が1986年に刊行した代表的な写真集『鴉』本書は、2017年にドイツの出版社「Steidl」にてディレクターを務めたMichaelMackが、ロンドンに拠点を移し2010年に設立した出版社「MACK」より刊行された復刻版【新品未開封】◆◆仕様◆◆洋書現代美術アート芸術写真集作品集図録ケース付ハードカバー26×26cm136ページ◆◆状態◆◆新品未開封（シュリンクに包まれた状態です）#本#深瀬昌久#スナップ#私写真#フィルム
http://narcologia.ru/goods/procurement857733.html
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Amazon.co.jp | 深瀬昌久 写真集「鴉/RAVENS」2017年 MACK | ホビー 通販
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鴉 （RAVENS）/ 深瀬昌久（Masahisa Fukase）
鴉 / RAVENS by Masahisa Fukase
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