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薄桜鬼　沖田総司　③　羅刹　茜さすセカイでキミと詠う　アクリルスタンド　アクスタ
商品番号 C13378843899
商品名

薄桜鬼　沖田総司　③　羅刹　茜さすセカイでキミと詠う　アクリルスタンド　アクスタ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 6,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薄桜鬼　茜さすセカイでキミと詠う　コラボアクリルスタンド沖田総司　③　羅刹未使用ですがブラインド商品のため開封済み袋に入れて暗所にて保管全9種類全て出品しております未使用ではありますが、初期傷等気になさる方や完品をお求めの方はご購入をお控え下さい。
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