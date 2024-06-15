任天堂 SWITCH 本体 美品 有線LANアダプタ付き

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商品詳細
任天堂スイッチcolor:BLACK中古美品になります。本体に特に目立った傷や汚れなどはありません。購入してからほとんど使っていなかったので1年くらいの使用になります。動作などには全く問題ないです。消毒済み。有線LANアダプタもおまけで付けます。箱の角が少し擦れているのでお写真をご確認ください。
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