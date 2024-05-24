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VE-20 ボーカルパフォーマー

ご覧いただき誠にありがとうございます。今家にいないため、写真が貼れず画像になり申し訳ありません。本体のみのお渡しになります。3年ほど前に購入し、一度だけ使用しました。8月から諸事情で半月ほど外出するので7/30に出品取り下げます。その期間までの安売りという形で出させていただきますので、お早めにご購入ください。即購入◎VE-20BOSS#BOSS#VE_20種類···エフェクター・プロセッサー