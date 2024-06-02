SHINHWA ファースト写真集 『face ZOOM IN』神話 シンファ韓国 ...

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SHINHWAファースト写真集『faceZOOMIN』韓国神話（シンファ）のファースト写真集20年以上前に発刊されたもので、貴重かと思います。タテ：約36cm ヨコ：約26cmと大判サイズです。購入後、自宅本棚で保管しておりました。表紙の上部や一部白いページに多少色あせがありますが（画像5枚目参照）中の写真そのものはキレイな状態かと思います。付属していたステッカーもおつけいたします（画像6枚目）自宅保管で古いものですので、経年劣化があります。その点をご承知いただいた上でのご購入をお願いいたします。緩衝材（プチプチ）に包んで送付いたします。即購入OKです。