マーメノイドとTHE LEGAIA攻略本付きです。

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商品詳細
プレステ153のソフトです。レガイア伝説はケースにキズが有ります。2個セットです。攻略本は汚れ傷があります。レガイアは攻略本が2冊有ります。
http://narcologia.ru/goods/cotton862661.html
http://narcologia.ru/goods/perforce613865.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild869752.html
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