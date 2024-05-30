SCHMID スヌーピー ライナス ビンテージ オルゴール 置物

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商品詳細
#sooulショップのスヌーピーオルゴール一覧アメリカで購入して、日本では販売されていないレア物になります。1974年に、Schmid（シュミッド）社から発売されたPM(ペーパーマーシュ)製のオルゴールです。内蔵されているオルゴールの曲は「TakemeouttotheBallGame」です。経年による劣化、色あせ等が生じている場合がございますが、全体的に良い状態です。【サイズ】直径(全体)：10.cm高さ(全体)：17cm他にもスヌーピーのグッズを出品しております。随時出品しますのでフォローしてチェック頂けると幸いです。#スヌーピー#snoopy#peanuts#ピーナッツ#schmid#ビンテージ#オルゴール#インテリア#レア#ライナス
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