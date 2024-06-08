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超希少★ジョージ ナカシマ作品集【Nature Form \u0026 Spirit】
商品番号 Y16719501379
商品名

超希少★ジョージ ナカシマ作品集【Nature Form \u0026 Spirit】
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超希少❗️ミラ　ナカシマ　サイン入り❗️★ジョージナカシマ作品集【NatureForm\u0026Spirit】建築＆家具/デザイン/GeorgeNakashimaNatureForm\u0026Spirit:TheLifeandLegacyofGeorgeNakashimaアメリカの建築家＆家具デザイナー、ジョージ・ナカシマの作品集。娘のミラ・ナカシマ著により、アーカイヴから貴重な未公開図版を豊富に収録。自然のままの木を生かし、有機的な造形による家具は世界中のミュージアムが収蔵し、多くの個人コレクターが存在するなど評価が高い。木の建築や、椅子/テーブル/デスクなどの木家具、木や和風のインテリアなどが、カラー＆モノクロ図版で多数掲載されています。ハードカバー:276ページ出版社:HarryN.Abrams言語:英語サイズ:27.3x3.2x30.5cm※1枚目の画像の表紙付きのものは私物です。下に配置している￼表紙なしの￼分が今回の出品分です。￼●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「VOGUEUS」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。￼
http://narcologia.ru/goods/perpetual579846.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei356171.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual617946.html
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