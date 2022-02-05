ジョージ・ヘリマン「Krazy \u0026 Ignatzクレイジー・カット」13冊セット

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商品詳細
ジョージ・ヘリマン「クレイジー・カット」13冊セット「KrazyandIgnatz1916〜1944」13冊セットGeorgeHerriman（ジョージ・ヘリマン）著2007〜2012年FantagraphicsBooks,SEATTLE【絶版】◆◆詳細◆◆アメリカの漫画家・イラストレータージョージ・ヘリマンウィリアム・ランドルフ・ハーストのニューヨーク・イブニング・ジャーナル新聞に1913年から1944年まで連載されたコミック・ストリップ（新聞漫画）、ネコとネズミのドタバタマンガ『クレイジー・カット』(KrazyKat)Krazy\u0026Ignatz◆◆仕様◆◆洋書英語アメコミ漫画コミックイラスト作品集ペーパーバック30.5×23cm◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレ傷・薄ヨゴレ・薄ヤケが若干ございますページ良好#本#ジョージヘリマン#クレイジーカット #漫画#アメコミ
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ジョージ・ヘリマン「Krazy & Ignatzクレイジー・カット」13冊セット ...
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ジョージ・ヘリマン「Krazy \u0026 Ignatzクレイジー・カット」13冊 ...
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