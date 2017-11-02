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- 【新品】【非売品】ANA スターウォーズR2-D2 1:200
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商品詳細
ANA全日空【非売品】R2-D2ANAJETBoeing787-91:200スケールイベントでもらった物です。家の断捨離でご縁のある方にお譲りします。一度も組み立てたことがありません。本体は全然触っていないので、健全かつ新品です。外箱はハゲ、凹みがあります。素人保存のため、気にならない方はぜひご検討くださいませ。
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