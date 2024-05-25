「島津兼治 柳生心眼流口伝秘技/クエスト」 DVD3部作セット

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●島津兼治柳生心眼流口伝秘技DVD3部作をセット総収録時間 ‎6時間3分\u003cQUEST/クエスト\u003e実戦的武術として名高い柳生心眼流の極意を、現代に伝えるハウツーDVD口伝のみによって継承され、限られた門人以外には決して公開されることのなかった武術の奥義。島津兼治師はすべてを明らかにすることを決意した。柳生心眼流に伝わる奥伝●柳生心眼流口伝秘技「山勢巌」●柳生心眼流口伝秘技「剛身」●柳生心眼流口伝秘技「皮絡/勢気霊」■本書状態※中古品であること、ご理解の上ご購入をご検討ください。