M3668●江戸明治和本等＞〈御家〉江戸名所方角・洛陽往来（小本）青木臨泉堂書

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●江戸明治和本●〈御家〉江戸名所方角・洛陽往来（小本）【判型】小本1冊。縦136粍。【作者】青木臨泉堂書。【年代等】江戸後期刊。［江戸］英屋大助板。【備考】分類「往来物」。『〈御家〉江戸名所方角・洛陽往来』は、『御江戸名所方角書（江戸方角）』と『洛陽往来』を合綴した往来。前者は、明和2年刊『御江戸名所方角書』に同じ。後者は、『わかみどり』（上巻）とほぼ同内容。本文を大字・5行・付訓で記す。なお、本書の前に同じ臨泉堂筆の『消息往来（累語文章往来）』と『商売往来』を合綴した増補版（外題不明）もある。★原装・題簽付・状態概ね良好。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。