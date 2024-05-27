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EXO公式写真集　A4ポスター　フォーチュンカード　ステッカー
商品番号 K84563647279
商品名

EXO公式写真集　A4ポスター　フォーチュンカード　ステッカー
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXO　公式グッズ◎写真集dIEJUNGS３冊　EXO-Kver.　EXO-Mver.　EXOver.DVD付結構重量あります。DVDは未視聴です。◎2019SEASON'SGREETINGSの下記のみ　A4ポスターセット12枚（size約20㌢×28㌢）　ステッカー　アコーディオン・カレンダー　フォーチュンカード　24枚開けて数回見てるので袋に傷みがあります。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。一度人の手に渡っていますので中古となります。その点をご理解の上よろしくお願い致します。#exo#スホ#ジュンミョン#ベッキョン#ベク#チャニョル#ディオ#DO#ギョンス#カイ#ジョンイン#セフン#シウミン#ミンソク#レイ#イーシン#チェン#ジョンデ#トレカ　#写真集#KPOP#韓国#SEASONSGREETINGS#シーグリご覧頂きありがとうございます。即購入OKです。おまとめできます。複数購入される場合、購入される前にご連絡頂ければお値引きもできます。お値下げご希望の場合送料等考慮した上で対応致します。その場合先にご希望の金額をご提示ください。専用・お取り置きはしておりません。発送にはダンボール・紙袋等を再利用しております。質問等ありましたら、なんなりとお問い合わせください。宜しくお願い致します。
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