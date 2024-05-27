【コレクションに！】　ポケモン初代　赤緑青黄金銀クリスタル　電池ソケット化済み

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ポケモン初代 赤緑青黄金銀クリスタルゲームボーイソフト 電池ソケット化済み画像のものですべてです。電池ソケット化しました。電池ソケット化してあるためはんだごてを使わず電池を交換できるようになっています。ネジも今後の電池交換の際楽になるようにプラスドライバーで開け締めできるようにしてあります。新品電池に交換して発送します。対応電池は全てCR1616。電池切れしても手放さなくていいようカスタマイズしました！ぜひ保存用に!動作確認済み・値下げバラ売り不可