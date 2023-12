18年程前にフィンランドへ行った際、タンペレ市立美術館ムーミン谷博物館(ムーミン美術館)で購入した本です。ムーミンの生みの親で今は亡きトーヴェ・ヤンソンの貴重な1冊だと思います。タンペレ市立美術館ムーミン谷博物館にて2003年4月12日〜2005年4月3日まで開催されていた企画展示「おとぎの島」の展示本。ムーミン谷の冒険や夢の舞台となる島や海をテーマに、ムーミン谷の仲間たちを紹介しています。また、ときに広い世界でひとりぽつんと小さく生きることで自由を感じていた、というトーヴェ・ヤンソンの海と島との関係についても写真を添えて解説していますメルカリで他に出品してる方いないようでしたので、日本では見る機会が少ない超希少な本だと思います。もう販売されてない為、手に入らない本なのでムーミンが大好きな方、トーヴェ・ヤンソンのファンの方に是非お手にとっていただきたいです★こちらは全て日本語訳されていますので安心して読めます♪素人保管、経年劣化による黄ばみやシミや汚れ等もあると思いますがご理解いただける方のご購入お願いいたしますm(__)m転売を目的とした方からの購入を防ぐため高く金額設定している為、値段交渉承りますのでご購入をお考えの方は希望金額をコメントください。本当にこの本が欲しい!と思っている方にお譲りしたいと思いますm(__)mトーヴェ・ヤンソントーベ・ヤンソンムーミンタンペレ市立美術館ムーミン谷



ムーミン★トーヴェ・ヤンソン★タンペレ市立美術館★おとぎの島★挿絵★フィンランド



