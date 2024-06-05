プレステ5 PS5 ps5

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商品詳細
使わなくなったため売ります。PS5は1年半ほど前に購入しました。動作問題ありません。PS5の箱はないため、緩衝材に包んで防水対策して発送いたします。コントローラーはありませんPS5本体（CF1-1000A01）(箱無し)ディスクドライブ搭載モデル電源ケーブルHDMIケーブル検索用ps5PS5DualSensedualsense本体コントローラー
http://narcologia.ru/goods/parenthesis942144.html
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