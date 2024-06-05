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プレステ5 PS5 ps5
商品番号 A27905169437
商品名

プレステ5 PS5 ps5
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 18,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使わなくなったため売ります。PS5は1年半ほど前に購入しました。動作問題ありません。PS5の箱はないため、緩衝材に包んで防水対策して発送いたします。コントローラーはありませんPS5本体（CF1-1000A01）(箱無し)ディスクドライブ搭載モデル電源ケーブルHDMIケーブル検索用ps5PS5DualSensedualsense本体コントローラー
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