【美品】悪魔城ドラキュラ 奪われた刻印 (北米版)

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Castlevania:OrderOfEcclesia（悪魔城ドラキュラ奪われた刻印）(北米版)です。※商品説明DS悪魔城ドラキュラシリーズの中でも最も貴重な奪われた刻印の北米版となっています。※商品状態ソフト本体、箱、説明書全て揃っています。また、それぞれ目立った傷等無く、綺麗な状態を保っています。個人保管ですので、小傷等気になる方は商品写真をご確認の上、ご検討下さい。※動作確認動作確認済で問題なくプレイできます。商品について、ご質問ご要望等(もっとここを写して欲しい等)ありましたら、なんなりとお申し付け下さい。即購入可