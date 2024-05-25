⚠️裁断済⚠️甲秀樹 ポーズ集セット

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11月末処分⚠️こちらの商品は裁断済みの本です⚠️⚠️1枚1枚バラバラのため、本として読むことは困難です⚠️⚠️自炊、裁断等にご理解のない方は購入を御遠慮下さい⚠️-----------------------------■甲秀樹ポーズ集・人体デッサン男性ポーズ集(※直筆サイン入り)・人体デッサン男性ポーズ集2・人体デッサン男性ポーズ集ディープシーン上記3冊セットカットされているため、横に置いての模写等に最適です。ページ順は揃えております。-----------------------------商品の状態について・こちらは背表紙を裁断後、スキャナーに通したものです。・スキャンする際、カバーの折り返しや遊び紙、広告ページ、帯は省いてしまうため、これらが無い物もございます。・裁断済みの為、状態が悪いに設定しております。・基本的に発行当時に購入→保管していたものです。・仕事で使用していた為それなりに読み込んでおり、表紙や小口に、ヤケや使用感があるものもございます。・折れやスレ多少あります。・素人裁断の為、多少のズレ等あります。・商品の性質上、返品は受け付けておりません。・状態が気になる場合は購入前にコメントお願いいたします。-----------------------------◻️発送OPP袋→1冊〜薄い物2冊→ビニール封筒3冊まで→ゆうパケットポストorレターパック4冊以上→ダンボール※場合により、ゆうゆうメルカリ便↔らくらくメルカリ便を予告なく変更する可能性がございます。⚠️メルカリ便値上げ後についてはプロフィールをご確認ください。■送料込のお値段となっております。単品での値引きは考えておりません。#sayaの裁断本棚↑こちらから検索できます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆お絵描き技法書/超描けるシリーズ/描き方/参考書/デッサンマンガキャラ/ポーズ集/イラスト集/ニッチな描き方シリーズな描き方シリーズ❌商品画像の流用、説明文のコピペ禁止❌