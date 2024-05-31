ATBO ウォンビン THE ORIGIN 2Rトレカ

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THEORIGINABorWHAT?番組観覧で貰えた限定トレカです。・即購入可◎・スリーブ＋硬質ケースで梱包して発送致します。⚠︎取り置きなどは基本行っておらず、先着順でお求め願います。⚠︎目立った傷はございませんが海外製品につき初期傷等ご理解いただくようお願い致します。#ちまちま_ATBO