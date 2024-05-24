激貴重！ファミコン ファイナルファンタジーⅦ 海外版 ROMカセット ...

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スクウェアの人気ソフト「ファイナルファンタジー7」の、稀少なファミコンロム版です。純正ファミコン、ツインファミコンで動作確認済み。内容も、ファミコン用にグラフィックが変換されています。海外製品のため言語は英語表記です。レトロフリークですと動作が不安定です。また、廉価なファミコン互換本体では動作確認しておりません。起動は一度のみの美品です。上記の事をご理解の上ご購入ください。本体を数種類お持ちの方、英語を訳せる方のご購入をおすすめします。追跡可能な方法で速やかに発送します。#ff#final#fantasy#cloud#クラウド#貴重#レア#カセット#ファミリーコンピュータ#fc#ニンテンドー#Nintendo#任天堂