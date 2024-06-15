AYANEO2 32GB SSD2TB

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※別のフリマサイトでも出品中です。そのため、しばらくすると売れてしまう可能性があります。早い者勝ちです！注意！こちらのUMPCはRTボタンが効きません。それ以外のボタンは正常に機能します。そのため、いくつかおまけをつけております。私が使用していた際には8bitdopro2のコントローラーを使用していました。※写真アップしました！※お値下げしました！もし、こちらがしばらく売れなければプライベートで使用しようと考えています。おまけ1/本体ケース(少し使用感があります)おまけ2/256GBmicroSDカードそちらをご了承の上、ご購入お願いします。メルカリにて購入しました。ほぼ未使用のため、出品します。付属品完備しています。充電器ももちろん付属しています。ただ、右端の箱にへこみの様なものがあります。また、おまけの本体ケース裏には斑点の様な白い模様が一点あります。動作確認や不良箇所はRTボタン以外に特にありません。宜しくお願いします。以下公式より綺麗な液晶と高性能CPURYZEN76800U搭載をしたAYANEOブランドのフラグシップモデルです。一般販売価格：213,000円AYANEO2（アヤネオ2）カラー:SkyWhite（ホワイト）メモリー:32GBストレージ容量:2TBCPU:AMDRYZEN76800UGPU:AMDRadeon680MOS:Windows11Home画面サイズ:7インチ（1920×1200、マルチタッチ）#AYANEO#UMPC#PC#windows#PCゲーム#ゲーミングPC#携帯ゲーム機