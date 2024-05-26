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【動作確認済】GB ポケットモンスター 赤 レッド 初代 箱付き
商品番号 F23221677675
商品名

【動作確認済】GB ポケットモンスター 赤 レッド 初代 箱付き
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱に少々ダメージがあります。マップ、説明書付きです。全体的にきれいな状態です。、▼ご覧頂きありがとうございます○まとめ買い値引きできます○写真の追加できます○全てプレイした中古品です○即購入OKです○予告無しに出品取り消し・価格改正がありますのでご注意ください▼配送方法○防水対策＋クッション付き封筒で配送○すり替え防止の為キャンセル・返品・返金・クレームについてはお受け兼ねますのでご了承下さい▼別の出品をお探しの際ご使用ください#ミッドゲーム#ミッドお宝
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