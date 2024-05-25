SONY PS4 本体 CUH-2200A グレイシャー・ホワイト

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◉型番 SONYPlayStation4CUH-2200A すぐに遊べるセットです❗️❗️◉カラー グレイシャー・ホワイト◉付属品 PS4本体（500GB） 純正コントローラー×1 電源ケーブル×1 HDMIケーブル×1 コントローラー用充電ケーブル×1 外箱あり【内箱なし】 イヤホンなし 説明書なし◉動作確認 ゲーム起動、ソフト読み込み、コントローラー接続等遊ぶために必要な動作確認済です。◉清掃 PS4本体は消毒用エタノールで表面を拭き清潔にしています。 また、エアダスターで排熱口、USB差込口の埃を可能な限り除去しています。 コントローラーは分解し、手垢、埃を除去しエタノール消毒液で拭き、組み上げ後動作確認したものになります。◉初期化完了済。◉質問がありましたらご購入前に遠慮なくお伝えください。◉お支払い完了後24時間以内の迅速発送致します。◉評価後はいかなる場合でも対応致しかねますのでご了承ください。#ソニー#SONY#ps4#プレステ4#プレイステーション4#ゲーム#PS4#PS4本体 2200#PS4本体 2000#PS4本体 pro#PS4本体 プロ#プレステ本体#プレイステーション4#中古品#ソニー#PlayStation#送料無料#送料込み