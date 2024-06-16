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xikers 対面　サイン会　トレカ　コンプセット　MAKESTAR
商品番号 L13465513603
商品名

xikers 対面　サイン会　トレカ　コンプセット　MAKESTAR
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

xikers2ndMiniAlbum『HOUSEofTRICKY:HOWTOPLAY』対面サイン会を応募、購入した方にのみ配布されるトレカです。海外製品のため、多少のスレや凹みがある場合がございます。ご了承ください。※即購入OK可能！#ミンジェ#ジュンミン#スミン#ジンシク#ヒョヌ#ジョンフン#セウン#ユジュン#ハンター#イェチャン#さいこす#サイコスペンササノク
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