xikers 対面　サイン会　トレカ　コンプセット　MAKESTAR

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商品詳細
xikers2ndMiniAlbum『HOUSEofTRICKY:HOWTOPLAY』対面サイン会を応募、購入した方にのみ配布されるトレカです。海外製品のため、多少のスレや凹みがある場合がございます。ご了承ください。※即購入OK可能！#ミンジェ#ジュンミン#スミン#ジンシク#ヒョヌ#ジョンフン#セウン#ユジュン#ハンター#イェチャン#さいこす#サイコスペンササノク
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