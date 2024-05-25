新品　絶版　初版本　帯付き　ジム・モリスン詩集　新装版

「ジム・モリスン詩集」JimMorrison/篠原一郎定価:￥2640謎の死をとげたカリスマ・ヴォーカリスト、ジム・モリスンのもうひとつの素顔。生前、みずからの意志で刊行した、第1詩集と第2詩集を原詩と訳注付きで完全収録。希少な絶版本。ほぼ市場に出回らない新品です。#JimMorrison#Jim_Morrison#篠原一郎#篠原_一郎#本#外国文学／その他 YB書店さんの倉庫で保管されていた新品です。画像が現物ですので画像をご確認の上、ご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。お値下げはしていません。【重要】同梱割引情報などもご案内していますので、プロフィールをご一読いただき、ご同意の上、ご検討ください。



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