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新品　絶版　初版本　帯付き　ジム・モリスン詩集　新装版
商品番号 G10632228031
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新品　絶版　初版本　帯付き　ジム・モリスン詩集　新装版
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,796 円
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商品詳細

「ジム・モリスン詩集」JimMorrison/篠原一郎定価:￥2640謎の死をとげたカリスマ・ヴォーカリスト、ジム・モリスンのもうひとつの素顔。生前、みずからの意志で刊行した、第1詩集と第2詩集を原詩と訳注付きで完全収録。希少な絶版本。ほぼ市場に出回らない新品です。#JimMorrison#Jim_Morrison#篠原一郎#篠原_一郎#本#外国文学／その他　YB書店さんの倉庫で保管されていた新品です。画像が現物ですので画像をご確認の上、ご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。お値下げはしていません。【重要】同梱割引情報などもご案内していますので、プロフィールをご一読いただき、ご同意の上、ご検討ください。
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