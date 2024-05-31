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おかあさんといっしょ ベスト50 1995年版
商品番号 G54475776105
商品名

おかあさんといっしょ ベスト50 1995年版
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 702 円
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商品詳細

値下げ待ち、購入意思のないいいねは控えてください。整理整頓していたら出てきたので出品致します。動作確認済みです。ブックレットに折れが見られます。だんご三兄弟でお馴染みの速水けんたろうさんと茂森あゆみさんが歌ってる曲が沢山あります。30年くらい前のCDと廃盤の商品と理解した上で購入お願いします。m(__)m即購入可NHKEテレいないいないばあ平成レトロどーもくんぐーチョコランタンモノランモノランドレミファどーなっつポコポッテイトでこぼこフレンズガラピコぷ〜にこにこぷんしまじろうアンパンマン幼児保育園幼稚園年少年中年長在庫処分激レア希少品貴重品入手困難絶版廃盤歌謡曲子育て
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