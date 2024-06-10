極美品 Xbox Series S おまけ:ソフト70本付き(期限10か月)

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予備として購入したのですがあまり使用しなかった為(10時間未満)出品します。付属品の欠品はありません。おまけとして70本ほどゲームをプレイ出来るようにしています。ゲームのプレイ可能期限は商品到着から10か月です。本体を初期化するとプレイ出来なくなるのでご注意ください。再設定などは出来ません。(初期化後にプレイ可能な設定を行っています。)送料無料です。上記ご理解いただき購入お願いします。・プレイ可能ソフト約70本(24本は英語版)商品到着から10か月プレイ可能有名タイトル抜粋ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONアーマード・コアVIファイアーズオブルビコンBIOHAZARDRE:2デラックスエディションBIOHAZARDRE:3CupheadDokiDokiLiteratureClubPlus!DragonBallXenoverse:TimeTravelEditionFINALFANTASYXVPOCKETEDITIONHDMegaManLegacyCollection1\u00262ComboPackNexomon+Nexomon:Extinction-CompleteCollectionPanzerDragoon:RemakePCBuildingSimulatorPotionPermit:DeluxeEditionRomancingSaGa3スーパーダンガンロンパ２さよなら絶望学園AnniversaryEditionダンガンロンパ希望の学園と絶望の高校生AnniversaryEditionファークライ3クラシックエディションファークライプライマルエイペックスエディションメグとばけものロックマンゼロ\u0026ゼクスダブルヒーローコレクションロックマンXアニバーサリーコレクションロックマンXアニバーサリーコレクション2逆転裁判123成歩堂セレクション蒼き雷霆ガンヴォルト爪牧場物語再会のミネラルタウン-デジタル版ウィッチャー３ワイルドハントコンプリートエディションドラゴンズドグマ：ダークアリズン※ソフトは徐々に増えていきます。