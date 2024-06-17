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【まとめ売り】新建築、建築年鑑、商店建築など　計11冊
商品番号 H34923877002
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【まとめ売り】新建築、建築年鑑、商店建築など　計11冊
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

新建築1992.2新建築1992.3新建築1992.4新建築1992.8新建築1994.2新建築　1992.12臨時増刊　木の空間建築年鑑1993新建築住宅設計競技結果発表商業建築設計資料　1987年夏商店建築　1993年　VOL.38商店建築　1994年　VOL.39商店建築　20034年8月号増刊　和の表情新品で購入後、何回か読んでいます。自宅の書棚保管です。外装に日焼けが見られます。タバコは吸いませんし、特に目立った汚れ傷などは有りませんが神経質な方はご遠慮下さい。バラ売り不可です。#新建築#TheJapanArchitect
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