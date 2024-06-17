【まとめ売り】新建築、建築年鑑、商店建築など　計11冊



新建築2011年12月別冊｜都市に森をつくる－KES構法の大規模木造建築｜建築書・建築雑誌の買取販売-古書山翡翠



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新建築2012年2月号｜集合住宅特集／追悼 菊竹清訓／木造の生かし方 ...



商店建築 2017年11月号 (発売日2017年10月28日)



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新建築1993年4月号｜内藤廣「リアルの所在」／伊東豊雄「アミューズメント・コンプレックス〈H〉」／隈研吾「鬼ノ城ゴルフ倶楽部」ほか｜建築書・建築雑誌の買取販売-古書山翡翠



商店建築 shotenkenchiku 2018年5月号 No.785_May-2018 (Digital ...



商店建築2022年11月号 大特集／オフィス＆ワークプレイス



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建築系雑誌読み比べ！01：建築知識、Casa BRUTUS、日経アーキ ...



新建築1998年12月号｜横河健「グラスハウス」／北川原温「福島県産業 ...



商店建築 2021年11月号 大特集/人が集まる“気持ちいい



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新建築1992.2新建築1992.3新建築1992.4新建築1992.8新建築1994.2新建築 1992.12臨時増刊 木の空間建築年鑑1993新建築住宅設計競技結果発表商業建築設計資料 1987年夏商店建築 1993年 VOL.38商店建築 1994年 VOL.39商店建築 20034年8月号増刊 和の表情新品で購入後、何回か読んでいます。自宅の書棚保管です。外装に日焼けが見られます。タバコは吸いませんし、特に目立った汚れ傷などは有りませんが神経質な方はご遠慮下さい。バラ売り不可です。#新建築#TheJapanArchitect