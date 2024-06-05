備前焼　葉皿　5客揃　共箱

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集めていたものですが、増えすぎた為、使っていない物をお譲りします。気に入っていただける方、使ってあげて下さい。複数購入いただける方は、少しお値引きさせて頂きますので、お気軽にコメント下さい。備前焼信楽焼九谷焼京焼有田焼織部焼