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備前焼　葉皿　5客揃　共箱
商品番号 O74918155129
商品名

備前焼　葉皿　5客揃　共箱
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

集めていたものですが、増えすぎた為、使っていない物をお譲りします。気に入っていただける方、使ってあげて下さい。複数購入いただける方は、少しお値引きさせて頂きますので、お気軽にコメント下さい。備前焼信楽焼九谷焼京焼有田焼織部焼
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