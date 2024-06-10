FAIRGROUND ART　遊園地　メリーゴーランド　洋書　古本

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【最低価格・値下げ不可】FAIRGROUNDART-TheArtofTravellingFarris,CarouselsandCarnivalMidways/GeoffWeedonandRichardWardです。WhiteMouseEditions・遊園地・メリーゴーランド・英語・洋書・1981年版・古本です。英国、アメリカ、ヨーロッパにおける遊園地やメリーゴーランドの彫刻と絵画の歴史を掲載しています。古い貴重な写真を多数収録しています。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。保護ビニールカバーをかけていました。ビニールカバーは付属しません。カバーは少しキズ・変色・傷みがあります。中ページは少し変色していますが、使用感少なくキレイです。小口に少し汚れ・変色があります。状態の良い本は国内ではほとんど見かけないです。入手困難・希少。サイズ 約235×272mmカバー/外観 ★★★★中ページ ★★★★★古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。＊＊＊プロフを必ずお読みください。＊＊＊自宅保管の為、神経質な方はお控えください。しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。※中古品であることをご了承の上ご購入ください。#FAIRGROUND_ART#FAIRGROUND#ART#Travelling_Farris#Carousels#Carnival#Midways#Geoff_Weedon#Richard_Ward#遊園地#メリーゴーランド#デザイン#写真集#ハードカバー#Photographs#洋書#英語#写真#古本#お家時間