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商品詳細
THR10II#YAMAHA購入しましたがあまり使う機会がなくなったのでお譲りします。箱はありませんが、電源と説明書はあります。ペット、喫煙者無しです。よく見ると細かいキズがありますので、神経質な方は購入を、お控えください。
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