

ヒート 製作20周年記念版('95米)〈2枚組〉 ヒート 製作20周年記念版('95米)〈2枚組〉



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パチーノvs.デ・ニーロ、二大アカデミー賞俳優が激突する骨太アクションの傑作が製作20周年を記念してマイケル・マン監督が監修したデジタルリマスターで甦る。さらに90分以上の特典映像『映画製作者が語る「ヒート」』とテレビ版吹替音声を初収録。特典あり。特典内容【Disc-1】●マイケル・マン監督による音声解説【Disc-2】●映画製作者が語る「ヒート」-2016年映画芸術科学アカデミー-2015年トロント国際映画祭●ドキュメンタリー-ストーリーができるまで-映画化への道のり-銃撃戦の舞台裏●対話-パチーノ\u0026デ・ニーロ●犯行現場再訪●未公開シーン集-ホッケー・シーズンは早く始まる-近所で一番善良な男-アルバートとハナ(別テイク)-強要-C区画での殺人-レッツダンス-遅れて到着-アンナはどこだ-輪をかけて最悪な男-ネイトの手配-応答なし●オリジナル劇場予告編集-オリジナル劇場予告編(1)-オリジナル劇場予告編(2)-オリジナル劇場予告編(3)未開封/未使用値下げ交渉は承っておりませんので事前にご了承下さいませ。#bluray#blu_ray#ブルーレイ#洋画#外国映画#ヒート#マイケルマン#アルパチーノ#ロバートデニーロ#ヴァルキルマー#アクション