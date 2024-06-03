未対策機 Nintendo Switch 本体のみ 旧型2018年製 動作品

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※即購入OK商品です。他に販売しております。よかったらご覧になってください。#☆SKShop☆●[商品内容]●・未対策機NintendoSwitch本体のみ旧型2018年製動作品●[状態]●【本体裏面】多少のスレ、キズ、テカリ等の使用感があります。【液晶画面】多少のスレ、キズはありますがゲーム中は問題ありません。全体的に中古品多少のスレ・キズ使用感がござきますので本体・液晶の状態を写真で商品の状態をご確認下さい。画像にて写りにくいスレ・キズがあります。♦︎タッチパネル動作♦︎Joy-Con接続確認♦︎ソフト読み込み♦︎テレビ出力♦︎インターネット接続♦︎SDカード読み込み初期化、動作認済みです。●発送の方は防水対策をしてプチプチに包み段ボールで丁寧に梱包いたします。※すり替え防止のためシリアルナンバー、本体重量を控えております。(注意事項)動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は購入をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチ#ジョイコン#ニンテンドー#任天堂#本体#送料無料#中古#純正#☆SKShop☆38028