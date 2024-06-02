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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。付属品は写真の通りとなり、ほぼ全て揃っているかと思います。本体キズについては大きなキズはなく状態は良いですが中古とご理解下さい。液晶面はフィルム施工済なので剥がせば綺麗な状態です。動作確認済みです。初期化して発送致します。【セット品】SDカード2GB、1枚「ニンテンドー3DSコバルトブルー」任天堂#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/message707927.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper226409.html
http://narcologia.ru/goods/message338327.html
ニュースリリース : 2012年3月1日
ニンテンドー3DS コバルトブルー【メーカー生産終了】
ニンテンドー3DS コバルトブルーの製品画像 - 価格.com
ニンテンドー3DS コバルトブルー
中古即納】[訳あり][本体][3DS]ニンテンドー3DS ...｜メディアワールド ...
ニンテンドー3DS コバルトブルー ﾆﾝﾃﾝﾄﾞｰｽﾘｰﾃﾞｨｰｴｽｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ ゲーム TV ...
中古即納】[本体][3DS]ニンテンドー3DS コバルトブ...｜メディア ...
駿河屋 -<中古>ニンテンドー3DS本体 コバルトブルー (状態：本体のみ ...
☆未使用品☆極美品ニンテンドー3DS コバルトブルー【生産終了 ...
ニュースリリース : 2012年3月1日
中古即納】[訳あり][本体][3DS]ニンテンドー3DS ...｜メディアワールド ...
ほぼ未使用】ニンテンドー3DS コバルトブルー 日本最大の 49.0%割引 ...
ニンテンドー3DS コバルトブルー
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ニンテンドー3DS コバルトブルー【メーカー生産終了】
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ニンテンドー3DS コバルトブルー
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