セーラームーン　ローソン　バッグチャーム　幻の銀水晶 他　3個セット　コンプ

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【新品未開封】劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」《後編》バッグチャーム 3種 コンプリートセット・クライシス・ムーン・コンパクト・ちびムーン・コンパクト・幻の銀水晶1枚目の画像のものが全てです。他のものは付属しません。ばら売り不可。値下げ不可。即購入OK。この状態で店頭に並んでいました。初期スレや傷などある場合がありますので、状態を過度に気にする方はご遠慮ください。未開封のため、万が一初期不良の場合はメーカー対応でお願いします。梱包に関しては、このままの状態でまとめてプチプチ一重巻き梱包でリサイクル紙袋にて発送します。※プチプチ二重巻きorばらばらにプチプチ梱包をご希望の場合は、購入前にコメントください。表金額＋200円にて対応可能です。(システムの都合上、購入手続き後に変更はできません。)郵便局窓口より発送しますが、証紙ではなく切手を利用する場合もございます。(普通郵便は土日祝日の配達がありません。お急ぎの方はご購入前にご相談ください。)当方出品中の別の商品を発送までの間にご購入いただいた場合、同梱にて発送いたします。ご了承ください。他にもセラムン関連グッズ多数出品中です。→#月子のセーラームーンセラムンカフェ セーラームーン セーラームーンカフェ ポストカード ポスカ クリアファイル ファイル アクリルキーホルダーアクリルスタンドアクキーアクスタセーラーマーキュリー セーラーマーズ セーラージュピター セーラーヴィーナス セーラーちびムーン セーラーウラヌス セーラーネプチューン セーラープルート セーラーサタン うさぎ あみ れい まこと みなこ ちびうさ はるか みちる せつな ほたるローソン 一番くじ