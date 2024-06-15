定価9,515円＋税ISBN4-7869-0121-0C3052身内から譲り受けたものです。1895年に完成し1994年に修復工事が完了した、旧司法省・赤れんが庁舎の建築物としての歴史と詳細が書かれた貴重な書籍です。カバーの端に若干の折れがあるほか、最終ページに持ち主の入手年月日と思われるスタンプと書き込みがある点をご了承ください。中のページは折れや書き込みもなく綺麗な状態です。詳しくは写真からご判断をお願いいたします。レターパックで発送します。【建築誌明治ヘルマン・エンデヴィルヘルム・ベックマン村松貞次郎堀内正昭鈴木千輝淺井愼平木村治美太田隆信】



法務省赤れんが棟 1996年新建築社 オビつき bravodentaldallas.com



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法務省旧本館 - Wikipedia



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法務省：赤れんが棟物語



法務省旧本館 (赤れんが棟) - Historic and Protected Site in 千代田区