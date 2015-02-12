悪魔城ドラキュラ　MSX2

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商品詳細
30年～位前に新品購入し、暗所のコレクションボックスにて保管しておりました。端子はアルコール消毒済みです。仕事の都合で直ぐに送れないことがありますのでご了承下さい。起動確認はしておりません。売れなければ値下げしていきますので基本値引き交渉には応じません。
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